Tottenham-Milan, Son: “È la gara più importante della stagione”

Sulla partita : "È la gara più importante della stagione, è fondamentale. Chi non si sente pronto non deve giocare queste partite. Abbiamo iniziato male il doppio confronto e invece in Champions bisogna sempre giocare grandi partite. Domani daremo tutto".

Sul Milan: "Giocano in maniera simile a noi, del resto in Champions tutted sono forte. Sarà una gara molto tosta, anche a livello di duelli individuali. Il ritorno di Conte? È importante, sono felice che il mio allenatore sia qui seduto accanto a me, porta energie positive alla squadra e quando non c'è non è la stessa cosa. Ieri abbiamo sentito quell'energia e la sua passione". La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Tottenham-Milan