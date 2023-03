Tottenham-Milan, Nesta: “Con la linea difensiva bassa preferirei Kjaer”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Nesta sulla gara in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Interrogato sulla scelta che farebbe tra il confermare la difesa vista contro la Fiorentina e la possibilità di far giocare Simon Kjaer, l'ex Diavolo ha dichiarato come sceglierebbe il danese qualora si opti per la linea arretrata bassa. Di seguito le sue parole.