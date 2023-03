Tottenham-Milan, Nesta: “Difendersi? Meglio giocarsela”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato di Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito ai rischi che correrà il Milan di Stefano Pioli, in casa degli 'Spurs' di Antonio Conte, ad andare all'assalto degli inglesi in un momento in cui la difesa è solida ma l'attacco stenta, Nesta ha risposto: «Molto meglio andare là e giocarsela. Proprio perché i difensori del Milan sono più bravi con la linea alta, al contrario sono meno bravi e fanno più fatica nelle marcature in area». Leggi qui l'intervista integrale di Nesta sulla sfida tra Tottenham e Milan >>>