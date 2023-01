Tottenham, Conte chiede rinforzi: “Ora dobbiamo comprare”

Antonio Conte , allenatore del Tottenham , prossimo avversario del Milan in Champions, ha parlato nel post partita della sfida contro l' Aston Villa persa per due gol di scarto. Ecco le parole riportate da Sky Sports Uk.

Sulla sua squadra:"L'anno scorso abbiamo fatto un miracolo, ma sapevo qual era la situazione e poi sono stato molto chiaro con il club su ciò che era necessario per diventare contendenti al titolo. Per diventare contendenti al titolo, per diventare una squadra pronta a lottare per vincere qualcosa, devi avere una base solida, il che significa avere 14 o 15 giocatori forti, con qualità, e gli altri giovani da sviluppare".