Toscano: “Io allenatore? Colpa di Mirabelli. Su Mastour…”

ULTIME NEWS – Mimmo Toscano, allenatore della Reggina, è intervenuto in una diretta Instagram sula pagina di Gianluca Di Marzio. Molte le domande sulla promozione vicina in Serie B della sua squadra, ma sono stati svelati anche alcuni retroscena su due ex milanisti: Massimiliano Mirabelli e Hachim Mastour. Ecco cosa ha detto: “Avevo ancora un anno di contratto come giocatore, ma l’allora Ds del Rende Mirabelli mi disse ‘Mimmo è giunta l’ora di smettere. Guadagna un anno sul tuo percorso da allenatore. Il ‘danno’ è suo (ride ndr)”.

Su Mastour: “Ha avuto un passato pesante con troppe aspettative, che però ha superato bene. Tanti ragazzi al posto suo avrebbero smesso. Ha qualità tecniche fuori dal comune, a volte fa giocate da rimanere a bocca aperta. La giocata però va contestualizzata all’interno di un gruppo con un’idea di gioco”. Intanto Dunga ha difeso Paqueta in un’intervista, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>