Torino, Pellegri: “Che fortuna aver giocato con l’idolo Ibrahimovic”

Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Torino, si è presentato così ai canali ufficiali del club granata. Parlando anche dello svedese

Pietro Pellegri , da stamattina, non è più un calciatore del Milan , bensì del Torino . I rossoneri, infatti, hanno risolto anticipatamente il prestito dell'attaccante , classe 2001 , con il Monaco . Lasciando, di fatto, campo libero ai granata, che l'hanno prelevato ed ufficializzato in mattinata con le stesse modalità.

"Mister Ivan Jurić? Ho un ottimo rapporto con lui e ottimi ricordi come l'esordio in Serie A. Sono carico, pronto e positivo. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura con il Torino. I miei idoli? Si ne ho due. Uno era Ronaldo il fenomeno anche se l'ho visto giocare poco perché ero piccolo, e l'altro è Zlatan Ibrahimovic con cui ho avuto la fortuna di giocarci insieme fino a pochi giorni fa", ha concluso l'ormai ex rossonero.