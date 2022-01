Torino, partita super di Bremer. Cairo: “Monumentale contro Vlahovic”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato la super partita di Gleison Bremer, difensore spesso accostato al Milan

C'è un giocatore di cui tutti parlano, ma stasera Bremer non gli ha neanche fatto vedere la palla. "Ho visto, Bremer ha fatto una partita pazzesca contro un giocatore molto forte come Vlahovic, davvero monumentale. Gemello bravo, ha fatto un buon esordio".