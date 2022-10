Torino-Milan 2-1, Borghi: “Il Milan peggiore della stagione””

"Il Milan peggiore della stagione", queste le parole di Stefano Borghi nel post partita della sconfitta rossonera a Torino. Ai microfoni di DAZN l'opinionista ha aggiunto: "Milan troppo nervoso che non ha mai dato prova di poter recuperare la partita. In campo si è vista agitazione". La squadra di Stefano Pioli arrivava da un ottimo risultato in Champions League, con la vittoria per 0-4 sul campo della Dinamo Zagabria. Il Milan di Torino è sembrato un lontano parente di quello europeo. I calciatori sono entrati in campo stanchi e non hanno mai dato prova di poter vincere questa gara. Sono andati sotto dal punto di vista fisico fin da subito. Una sconfitta pesante che "regala" al Napoli altri tre punti di distanza. I partenopei ora sono in testa alla Serie A con sei punti di vantaggio sui rossoneri. Van Basten: il Milan, la Madonna e ... cosa ci siamo persi?