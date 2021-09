Torino, Juric: “Pobega? Lo monitoro dai tempi del Verona. Ha potenziale”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato di Tommaso Pobega al termine della gara vinta contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato di Tommaso Pobega, centrocampista in prestito dal Milan. Queste le dichiarazioni al termine della gara vinta contro il Sassuolo ai microfoni di 'DAZN': "E' giovane, già ai tempi di Verona l'abbiamo monitorato, dopo la sua esperienza a Pordenone. L'anno scorso allo Spezia ha fatto bene, pur non giocando sempre. E' un ragazzo che ha un buon potenziale, può ancora migliorare molto, soprattutto nella gestione della palla".