Torino-Inter, Marelli: “Rigore su Belotti? Non ho una spiegazione”

Il commentatore arbitrale Luca Marelli non trova una spiegazione sul perché non sia stato fischiato rigore su Andrea Belotti in Torino-Inter. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'DAZN': "Ogni tanto bisogna ammettere di non avere una spiegazione, e in questo caso non ho una spiegazione. Era immaginabile ci fosse un check abbastanza lungo perché c'è stato un tocco sulla palla di Ranocchia, ma poi rivisto l'episodio non ci sono dubbi. Il tocco sul pallone c'è stato, ma dopo il fallo molto evidente. Sono rimasto molto stupito che non ci sia stato l'on field review. Abbiamo controllato anche la partenza dell'azione e non ci sono stati tocchi di mano di Belotti".