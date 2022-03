Torino-Inter, Cattaneo: “Rigore Belotti? Chiaro ed evidente errore”

Marco Cattaneo, negli studi di 'DAZN', ha commentato il mancato rigore fischiato ad Andrea Belotti in Torino-Inter di Serie A

Marco Cattaneo, negli studi di 'DAZN', ha commentato il mancato rigore fischiato ad Andrea Belotti in Torino-Inter di Serie A. L'arbitro Marco Guida, in collaborazione con il Var, non ha ritenuto il contatto meritevole di penalty. Ma il conduttore tv non ha nemmeno un dubbio a definire il contatto 'un errore evidente'. Queste le dichiarazioni: "Quando è stato introdotto l'utilizzo del Var, ci hanno parlato del concetto di chiaro ed evidente errore, e questo lo è perché se prendiamo 100 persone e chiediamo un giudizio sull'episodio, 100 persone ti diranno che è rigore".