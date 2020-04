Toni: “Fui vicino al Milan nel 2007. Vi racconto il retroscena”

CALCIOMERCATO MILAN – Un retroscena del passato, con Luca Toni che sarebbe potuto finire al Milan. Nel 2007 lasciò la Fiorentina per andare al Bayern Monaco, ma prima c’era stato un forte interesse del Milan.

Ecco il racconto di Toni, intervenuto in una diretta Instagram con “chiamarsibomber”: “C’erano tante squadre che mi volevano, tra tutte il Milan, ma mi ritrovai Beckenbauer e Hitzfeld sotto casa e scelsi di andare là”.

Altro retroscena di calciomercato: “Sono stato vicino all’Inter nell’anno di calciopoli: Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze per aiutare la squadra che partiva da -15 punti. Facemmo un patto che sarei rimasto un altro anno e poi lui in estate mi avrebbe venduto a chi volevo. Fu una grande stagione con Prandelli, Mutu e Montolivo arrivammo in Coppa Uefa”.

Infine ricorda la sua amicizia con Franck Ribery: “Quando arrivai in Germania parlavo pochissimo tedesco, mentre lui parlava solo francese. Il dialetto modenese è simile al francese, lui parlava un po’ di italiano e quindi riuscivamo a capirci.Si creò una bellissima amicizia, stavamo sempre insieme. Poi lui scartava tutti e mi dava la palla, l’ideale per me. Quel famoso spot all’Allianz dove ci prendiamo in giro è tutto spontaneo, nulla di preparato. Lui è un pazzo scatenato. A entrambi ci piace scherzare e sfottere gli altri, ma poi in campo facciamo la guerra. Con lui mi divertivo tantissimo. Oltretutto non mi pareva manco così brutto (ride, ndr)”.

Nel frattempo il Milan pare deciso a cambiare tutto per la prossima stagione. Ad un passo l'accordo con Ralf Rangnick, ma Gazidis ha un'idea anche su Paolo Maldini: i dettagli

