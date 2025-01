Tonetto: “Milan? Con Fonseca c’erano frizioni importanti. La dirigenza…”

Intervenuto a Calcissimo, noto programma tv, Max Tonetto ha parlato del Milan e di quanto accaduto con Paulo Fonseca, ormai ex allenatore rossonero. L'ex difensore della Roma ha commentato così ciò che ha portato all'esonero del tecnico portoghese, ora sostituito da Sergio Conceicao: "Il Milan? Da tempo c’erano frizioni importanti tra allenatore e giocatori, e il club non ha fatto nulla per nasconderlo, in controtendenza con la sua storia. Quando ti rendi conto che questa frattura è insanabile, è giusto cambiare".