Tonali, parla la sua ex: “La sua popolarità mi ha sicuramente aiutata”

Giulia Pastore, ex compagna di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha risposto ad una domanda riguardo la sua popolarità

Giulia Pastore, ex fidanzata del centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha risposto ad una domanda da parte di un follower attraverso i suoi canali social. Le è stato chiesto se, grazie alla relazione con il giovane calciatore, la sua popolarità fosse aumentata. Ecco cosa ha detto in merito a ciò. "Sicuramente mi ha aiutata, questo non lo posso negare. Diciamo che io, ancora prima di stare con lui (Tonali, ndr), facevo già i miei lavoretti di sponsorizzazione. Sì, mi ha aiutata ma relativamente". Ecco le pagelle del Milan dopo la fine di una stagione 'da Champions'. Siete d'accordo?