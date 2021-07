Tonali: “Kessié e Bennacer mi hanno insegnato molto: sono un modello”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato di Franck Kessié e Ismaël Bennacer a 'La Gazzetta dello Sport': le sue dichiarazioni

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento al rapporto che ha con Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, compagni di reparto a centrocampo, ancora giovani ma più esperti di lui, Tonali ha commentato quanto segue. "Li ho studiati e mi hanno insegnato molto, anche in allenamento. Sono cresciuti tantissimo nel Milan, un modello per i compagni".