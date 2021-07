Tonali: “Europei, che orgoglio l’Italia. Lavorerò per esserci in Qatar”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha assistito da tifoso alla vittoria dell'Italia agli Europei. Ai Mondiali 2022, però, vuole andarci

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento alla vittoria dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei, Tonali ha commentato: "Ho sofferto da compagno e da tifoso, ma è stato fantastico anche viverlo da casa. La vittoria mi ha reso orgoglioso come tutti gli italiani".