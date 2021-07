Tonali: “Champions? Vogliamo fare strada. L’Europa è casa nostra”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha spiegato come giocare in Champions League sia bello. Ma tutti si aspettano che non sarà facile

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento a fin dove potrà arrivare il Diavolo in Champions League, competizione che torna a giocare dopo ben otto anni di assenza, Tonali ha detto: "Vogliamo fare strada il più possibile. Torniamo dopo tanti anni di assenza e sappiamo che non sarà facile, ma siamo il Milan. L'Europa è casa nostra". Leggi qui l'intervista integrale di Tonali >>>