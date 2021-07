Tonali: “Champions League, sarebbe un piacere giocare contro Modric”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha confessato a 'La Gazzetta dello Sport' la sua totale ammirazione per il croato Luka Modric

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento a quale grande centrocampista vorrebbe tanto sfidare nella prossima edizione della Champions League, Tonali ha detto: "Luka Modric, l'ho sempre ammirato. Giocarci contro sarebbe un piacere".