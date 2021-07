Tonali: “Al Milan sono felice: posso centrare tutti miei obiettivi”

Sandro Tonali si è ridotto lo stipendio pur di restare a giocare nel Milan. Decisione controcorrente rispetto a tanti altri calciatori ...

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In riferimento al perché abbia deciso di ridursi lo stipendio in un'epoca in cui i calciatori cercano, invece, ingaggi sempre più alti, Tonali ha commentato quanto segue.