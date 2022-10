Tomori: “Se giochiamo al nostro livello possiamo vincere contro il Chelsea”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al prossimo match contro il Chelsea in Champions League

Mercoledì sera, alle 21.00, il Milan sarà ospite del Chelsea a 'Stamford Bridge' in Champions League. Mancano poco più di 48 ore dal fischio d'inizio, ma la partita inizia a farsi sentire. Ne parla Fikayo Tomori, il quale è stato intervistato da 'SportMediaset'. Ecco le sue dichiarazioni: "Si, il Chelsea è una grande squadra, è una squadra forte, con giocatori buoni. Noi siamo focalizzati solo sulla partita. Sappiamo che se giochiamo al nostro livello possiamo fare una buona prestazione e vincere la partita. Se sono felice di tornare a Londra? Ovviamente sono eccitato e felice di ritornare a Stamford Bridge e rivedere facce familiari. Voglio fare una prestazione buona per aiutare la squadra e portare i tre punti a casa. Questa è l'unica cosa che voglio fare." Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.