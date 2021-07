Tomori: “Non scorderò mai il mio gol contro la Juventus”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è molto legato al ricordo del suo primo gol con i rossoneri. "Ci penso spesso", ha ammesso

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando del calendario del suo primo gol in Serie A con il Diavolo, all'Allianz Stadium contro la Juventus , Tomori ha commentato quanto segue.

"Ero a Londra, dove ci sono diversi tifosi italiani e del Milan. Alcuni mi hanno fatto i complimenti per il mio gol contro la Juventus. Mi è capitato in vacanza che alcune persone me lo dicessero. È una cosa alla quale penso spesso. È stato il mio primo gol con il Milan e poi proprio contro la Juventus. Non lo scorderò mai e a volte le persone me lo ricordano". Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.