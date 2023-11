Milan, Tomori: “La stagione è iniziata bene. Felice di come vanno le cose”

Sulla sua carriera con l'Inghilterra finora: "Penso che sia stato un po' stop-start. Penso che quando avevo 21 anni e sono stato convocato per la prima volta ho fatto qualche presenza dalla panchina… poi dopo l'anno del Covid pagavo meno, quindi ovviamente non venivo convocato. Poi sono andato al Milan e ho cominciato a giocare di più. Ma questa stagione è iniziata davvero bene e sono riuscito a giocare qualche partita. Quindi sì, è iniziato bene e ora voglio solo continuare e giocare più partite, ottenere più presenze. La maggior parte dei giocatori dirà che una volta arrivati ​​qui, vorrebbero restare qui. Come ho detto, questa stagione sono partito molto bene e questo è il mio terzo ritiro consecutivo. Quindi sono davvero, davvero contento di come stanno andando le cose e penso che ora si tratta solo di rimanere coerenti, cercare di entrare nel campo successivo, nel campo successivo e nel campo successivo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Turchia: "Diavolo interessato a Kadioglu" >>>