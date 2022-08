Tomori: “Chi segue il calcio sa cos’è il Milan. Adesso vogliamo ripeterci”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato del suo arrivo in rossonero, della vittoria dello scudetto, ma anche del dedicato tema del razzismo

Fikayo Tomori , difensore del Milan, ha parlato del suo arrivo in rossonero, della vittoria dello scudetto, ma anche del dedicato tema del razzismo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'GQ'.

Sul suo arrivo al Milan : "Chiunque segua il calcio sa cos'è il Milan: un grande club conosciuto in tutto il mondo. E poi è stato Maldini a volermi, da difensore è stato un aspetto che mi ha reso molto felice”.

Sulle sensazioni che provoca San Siro pieno : "Ricordo la prima partita di Champions in casa, contro l'Atlético: anche se non abbiamo vinto, l'atmosfera era incredibile".

Sulla passerella con il pullman scoperto dopo la vittoria dello Scudetto : "È stato tutto... crazy. Il tour sul bus per le vie della città è stato incredibile, ovunque andavamo c'erano i nostri tifosi, è stato pazzesco. Sicuramente è stato il più bel momento della mia carriera".

Sui clean sheet : "Sono sempre felice quando non subiamo reti, anche perché sappiamo che le nostre possibilità di vincere aumentano: con grandi attaccanti come Leao e Giroud lì davanti, il gol prima o poi riusciamo a farlo".

Sulla lotta al razzismo: "È un problema di educazione. So di avere una responsabilità, so di poter essere un esempio e di ispirare ragazzi e ragazze".