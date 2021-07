Tomori: “Il Milan è la mia grande occasione. Non la sprecherò” | News

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato della sua grande opportunità di vestire la maglia rossonera

Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Tomori si è mostrato molto determinato nello sfruttare a pieno la sua possibilità al Milan: "Soldi spesi per il mio cartellino? Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me. Ora però pensò solo al Milan: è la mia grande occasione, non la sprecherò". Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.