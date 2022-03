Tomori: “Un onore giocare per il Milan”. Brahim Diaz: “Siamo una famiglia”

Fikayo Tomori e Brahim Diaz, calciatori del Milan, sono intervenuti al Padiglione Italia dell'Expo di Dubai. Queste le dichiarazioni

Fikayo Tomori e Brahim Diaz, calciatori del Milan, sono intervenuti al Padiglione Italia dell'Expo di Dubai e hanno risposto alle domande delle persone presenti. Queste le dichiarazioni dei due rossoneri riportate da 'Gazzetta.it'.

Esordisce Tomori: "E' un onore giocare per questo club, è un orgoglio".

Brahim Diaz sull'affetto dei tifosi: "E' incredibile vedere come amano il Milan in tutto il mondo, sono felice di essere qui. Quest'anno essere a Dubai con tutti voi è grandioso"

Brahim Diaz sul compagno più divertente: "E' Theo Hernandez. E' ancora un bambino dentro. Quando sono arrivato mi ha aiutato molto e fa sempre scherzi. Una volta mi ha messo una banana nelle scarpe".

Per Tomori, invece, è Leao: "Non per le cose che fa o dice, semplicemente per il suo modo di essere".

Tomori su Kjaer e Ibrahimovic: "Simon è davvero un grande aiuto per tutta la squadra, è un leader fuori e dentro il campo, e avere un giocatore come Zlatan, specialmente per noi come squadra giovane, è un grande aiuto. Ha sempre voglia di vincere. Avere accanto persone così, che guidano il team, è molto importante. Siamo fortunati".

Anche Brahim Diaz sui due leader rossoneri: "Ibra è un leader. Cerca di aiutarti, ti dà consigli. Anche Simon, ma Zlatan ti spinge a essere la versione migliore di te stesso, questo è bello. Ma a dire la verità tutti mi aiutano, è incredibile come siamo uniti, siamo una famiglia".

Tomori sul suo momento più bello al Milan: "Ce ne sono diversi, ma scelgo la partita con la Juve. Segnare il mio primo gol in quello stadio è stato importante per la stagione".

Quello di Brahim Diaz: "Il derby con l'Inter, quando li abbiamo battuti in casa. Pioli? Il più grande insegnamento che mi ha dato è il pressing. Mi aiuta sulla difesa, mi dice di pressare di più".

Tomori su Pioli: "Il mister mi aiuta a capire dove devo stare in campo. A lui piace parlare con i giocatori, da lui impari sempre qualcosa e pensa sempre a te, ti dà fiducia, e quando sei sul campo puoi semplicemente giocare".

Tomori parla sulla differenza tra Serie A e Premier League: "In Premier il calcio è molto veloce, l'intensità altissima. In Italia ho notato che i giocatori sono molto tecnici, ogni squadra ha il suo gioco e non c'è una partita facile. Questa è una cosa che mi ha sorpreso. E' difficile, ma mi sto divertendo e imparando molto"

Brahim Diaz sui campionati in cui ha giocato: "Ho giocato in Premier League e nella Liga, la Serie A è molto difficile. Domina la tattica in alcune partita, l'intensità per altre. Io mi trovo bene dietro a un attaccante e farlo nel Milan mi agevola perché centrocampisti e difensori giocano tra le linee e ricevo molti palloni, quindi è fantastico essere in questa squadra perché posso fare il mio gioco".

