Contatto Tomori-Ikone, Collovati: “9 calciatori su 10 dicono che non è rigore”

Fulvio Collovati , ex difensore rossonero, ha commentato il contatto tra Fikayo Tomori e Jonathan Ikone in Milan-Fiorentina. Un intervento da calcio di rigore? Questa le dichiarazioni rilasciate a 'Rai Sport'.

Collovati sul contatto Tomori-Ikone

"Se tu chiedi a dieci calciatori in nove ti dicono che questo non è calcio di rigore, poi ci sarà quello che in base all'immagine rallentata, perché il VAR ormai rallenta tutto, ti dirà che sì l'entrata è un po' scomposta, tocca l'avversario, però non è rigore. L'intervento del difensore è deciso a prendere il pallone, poi l'immagine rallentata lascia qualche dubbio o perplessità. Ho letto che qualcuno, anche qualche grande arbitro, ha detto che era rigore".