Tomori: “Champions con il Milan in un San Siro pieno: non vedo l’ora”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha raccontato di essere emozionato all'idea di debuttare in Champions League a San Siro con i rossoneri

Fikayo Tomori , difensore del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Parlando dell'opportunità che avrà di giocare in Champions League con la maglia rossonera, Tomori ha commentato quanto segue.

"Sono molto emozionato, il Milan ha una grande tradizione in questa competizione. C'è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League. E non vedo l'ora di giocare in un San Siro pieno di tifosi, una cosa che purtroppo non ho ancora potuto vivere".