Toloi: “L’Italia avrebbe fatto bene al Mondiale. Favorita? Tifo Brasile”

Intervistato da 'L'Eco di Bergamo', Rafael Toloi ha parlato della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar. Queste le dichiarazioni del difensore dell'Atalanta: "Fa molto male: il Mondiale è bellissimo, sto guardando tante partite. La nostra nazionale è forte, sono sicuro he avremmo fatto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a qualificarci. Un Mondiale senza Italia di certo non è bello. Chi è la favorita? In questo Mondiale ovviamente tifo Brasile e che potrà vincere, anche se ci sono squadre forti come Francia e Spagna".