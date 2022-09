Tognazzi: “Al mercato del Milan do 7.5/8. Il Diavolo può riconfermarsi”

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Gianmarco Tognazzi ha parlato del Milan. Queste le dichiarazioni dell'attore e tifoso rossonero: "Il voto al mercato del Milan è un 7,5/8, perché è stato coerente con il progetto. Al di là di De Ketelaere, si sono fatti 2000 nomi e alla fine sono arrivati tutti altri giocatori, quindi un apprezzamento anche per la riservatezza. Il Milan può anche provare a riconfermarsi quest'anno, a patto che non abbia presunzioni che non si può permettere". Milan, le top news di oggi: gli elogi di Cardinale e la fame di Giroud.