Timothy Weah: “Il Milan è nel mio cuore, sarebbe grande giocarci”

In un'intervista, Timothy Weah, figlio dell'ex rossonero George Weah, parla del Milan e dei suoi ex compagni Mike Maignan e Rafael Leao

Intervistato dai microfoni di MilanNews, Timothy Weah, figlio dell'ex attaccante rossonero George Weah, ha parlato del Milan e del suo rapporto con gli ex compagni di squadra Rafael Leao e Mike Maignan: "Il Milan è nel mio cuore, il club ha dato tutto a mio padre e alla mia famiglia. Poi è normale avere un certo legame con il club dove ha militato mio padre. Sono contento per quello che ha fatto. Certo, mi piacerebbe ripercorrere le orme di mio papà. Sarebbe qualcosa di grande giocare nel Milan. Ci giocano i miei ex compagni ai tempi del Lille, Mike Maignan e Rafael Leao. Sono felice che stiano facendo grandi cose. Sono un milanista accanito, spero che possa vincere la Champions".