Thiago Silva: “Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa”

A sorpresa, oggi il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale dalla Croazia. Dopo l'1-1 al termine dei tempi supplementari, la gara è stata decisa ai calci di rigore, dove proprio i croati hanno avuto la meglio sulla nazionale verdeoro. Al termine della partita, Thiago Silva ha rilasciato delle dichiarazioni: "E' difficile avere parole in questo momento. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita, non solo in nazionale, ma personalmente. Quando perdiamo qualcosa di importante, a cui puntiamo, fa molto male. Cerchiamo di rialzare la testa e andare avanti, non c'è altra alternativa. Sono un ragazzo che si rialzava ogni volta che cadeva. Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa. Chissà dopo con un altro ruolo...".