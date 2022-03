Thiago Silva: “Spero di giocare fino a 41 anni come ha fatto Maldini”

Thiago Silva, ex difensore del Milan oggi al Chelsea, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha citato anche Paolo Maldini

Intervenuto ai canali ufficiali del Chelsea , Thiago Silva , ex difensore del Milan , ha parlato della cura del suo corpo. Queste le dichiarazioni del campione brasiliano: "Spero di poter fare la stessa cosa che ha fatto Maldini al Milan, giocando fino a 40 o 41 anni. Questo è il mio piano per l'immediato futuro e mi sono preparato per questo. Quando sei giovane, pensi di essere un supereroe. Giocherei una partita al giorno, quindi in termini di recupero è stato molto più veloce, mentre ora 24 ore sembrano non avere tempo per recuperare. Devi essere sempre attivo e al passo con i nuovi metodi di recupero disponibili. Faccio molte cose a casa, come il lavoro di fisioterapia, e oggigiorno ho una dieta migliore di prima. Devi alimentarti bene, non con le cose cattive. Questo fa parte di ciò che devo fare in modo da poter ottimizzare questo processo di recupero, che per me deve essere più rapido".

Thiago Silva ha poi continuato parlando di non aver sofferto il passaggio dal PSG al Chelsea: "Non ero preoccupato, ma dopo otto anni in un club stavo facendo una mossa così importante in quella che teoricamente è la fine della mia carriera, almeno per molti giocatori. Tante persone avevano dubbi sul fatto che sarei stato in grado di giocare con gli stessi standard che ho fatto al PSG, ma non ho mai avuto dubbi su come mi sarei comportato per il club. Mi sento come se avessi mantenuto il mio standard qui al Chelsea, tenendo presente che è il miglior campionato del mondo. Ho lasciato un grande club ma sono entrato anche in un grande club. Sono rimasto ad un livello elevato e sono davvero orgoglioso di come è andata, ma è stato un sacco di duro lavoro per mantenere questi standard elevati".