Thiago Motta: “Futuro? Ne parleremo e faremo sapere. Saelemaekers …”

Sul futuro: "Dobbiamo goderci la festa, del futuro parleremo internamente col presidente e comunicheremo insieme ciò che decideremo. Per me la cosa più importante è questo rapporto che si crea coi giocatori. Guardo ognuno in faccia, cerco di dare loro quello che si meritano. Sono tanti, non sempre possono giocare tutti, alle volte meriterebbero tutti ma non possono giocare tutti. Voglio bene a ognuno di loro, lo dico anche a loro. Se mi avessero detto a inizio stagione che a un turno dalla fine sarei stato alla pari con la Juve avrei pensato che delirasse. Ma dal primo giorno i ragazzi si sono presentati con la voglia di aiutarsi, migliorarsi, rispettarsi, in una competizione sana".