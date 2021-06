Thereau: “De Paul ha un altro passo rispetto a Calhanoglu, è completo”

Cyril Thereau, ex compagno di Rodrigo De Paul, ha parlato della differenza tra l'argentino e Hakan Calhanoglu del Milan. Le dichiarazioni

Domanda secca: meglio lui o Calhanoglu? "Scelgo entrambi perché possono giocare insieme: ‘Rodri’ può fare anche la mezzala, in quel ruolo riesce a rendere meglio. Spacca la partita, è completo, vive di strappi. In tal senso ha un altro passo rispetto ad Hakan".

La sua miglior partita? "È uno che si esalta nei big match. Juve, Inter, Milan. Ricordo una prestazione da dieci contro i rossoneri in casa, vincemmo 2-1 con un suo gol. È un po' come me in questo, anche io quando vedevo le big mi scatenavo".