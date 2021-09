Theo Hernandez: “Ruberò il posto in Nazionale a mio fratello” | News

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un'intervista dove ha anche parlato della sua esperienza nella Nazionale francese

Intervenuto ai microfoni di 'Telefoot', Theo Hernandez ha parlato della sua esperienza nella Nazionale francese. Queste le parole del terzino del Milan. "Scalare le gerarchie con i 'Bleus'? Lavorerò ogni giorno, ogni partita. Starà poi al C.T. Didier Deschamps scegliere. Mio fratello? Gli ruberò il posto! Giocare con mio fratello in Nazionale sarebbe molto bello. Qualità che lui ha e che io vorrei avere? No, perché io faccio tanti gol". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.