Theo Hernandez: “Quando vedo la porta tiro, poi c’è Ibra che urla”

Theo Hernandez e le urla di Ibra

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato delle sue caratteristiche offensive e della voglia di fare gol. Ma occhio alle urla di Ibrahimovic. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “Voglio essere il migliore e devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al Milan. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro. Poi c’è Ibra che urla, perché vuole lui la palla“. Clicca qui per l’intervista integrale di Theo tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri