Theo Hernandez: “Pioli più simpatico di Zidane. Mi sono esaltato con lui”

Theo Hernandez e la simpatia di Pioli

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato di Stefano Pioli. Parole al miele per l’allenatore rossonero, definito ‘più simpatico di Zidane’. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “Se Pioli è più simpatico di Zidane? Sì, hai visto le stories? Ci divertiamo. Lui è forte. anche Zidane è simpatico, ma parla meno. Il Real Madrid? Forse ero troppo giovane, se non giochi è difficile dimostrare. Pioli mi ha dato subito fiducia. E io mi sono esaltato“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Theo tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri