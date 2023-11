Theo Hernandez: “Un orgoglio essere al Milan. Dalla nascita di mio figlio…”

La sua crescita e il cambiamento da quando ha lasciato la Spagna: "Sono cambiato, sono passati 3-4 anni. Da quando ho avuto mio figlio sono cambiato in tutto. Nella vita, nel calcio, in tutto. Sono molto felice, normale". LEGGI ANCHE: Milan, e se il problema degli infortuni fosse il tuo gioco? >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.