Theo Hernandez: “Giroud convocato per il Mondiale? Deciderà l’allenatore”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una possibile convocazione in Nazionale di Olivier Giroud

Intervenuto ai microfoni di 'Telefoot', Theo Hernandez ha parlato della possibilità di rivedere in Nazionale Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni del terzino del Milan: "No, non se ne parla, ma è vero che ha fatto una stagione incredibile. Ma poi non sono io a decidere, è l'allenatore che decide. Non sappiamo ancora se l'allenatore lo convocherà per il Mondiale. Vedremo".