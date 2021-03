Theo Hernandez e l’aneddoto su Ibrahimovic: “Dove vai con quei 90 kg?”

Theo Hernandez e la ‘critica’ di Ibrahimovic

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha raccontato un curioso retroscena su una ‘critica’ subita da Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “Ibrahimovic? Ci ha dato coraggio, ci dà tanti consigli e qualche volta ci rimprovera anche (ma sempre per motivarci). Quando sono tornato dalle vacanze, mi ha detto: dove vai con 90 chili qua? Ero un po’ ingrassato… Ma mi ha anche detto che sono forte e che devo diventare il migliore, ma che devo lavorare tanto. Noi gli andiamo dietro, e in allenamento diamo tutto, sempre. Tutti insieme. È stato un anno incredibile, stiamo facendo un anno incredibile. E il merito è di tutti”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Theo