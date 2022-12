Theo Hernandez dopo gol e finale: “Emozione incredibile”

Ancora una volta il Milan è decisivo ai Mondiali grazie a Theo Hernandez, terzino classe 1997. Suo il gol del vantaggio della Francia contro il Marocco, che si è rivelato determinante per il passaggio in finale. Si tratta del settimo gol milanista in questo Mondiale e del secondo gol più veloce in una semifinale. Dopo la partita, Theo Hernandez ha parlato ai microfoni della Rai, senza però toccare temi rossoneri.