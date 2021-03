Theo Hernandez: “Castillejo e Brahim Diaz? Ci piace fare scherzi agli italiani”

Theo Hernandez e l’amicizia con Castillejo e Brahim Diaz

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘SportWeek’. Il francese, tra le altre cose, racconta il suo lato burlone e gli scherzi agli italiani fatti con Samu Castillejo e Brahim Diaz. Le parole: “Cos’è l’orgoglio? Vincere al Milan, questo mi fa sentire orgoglioso. Sono loco, ma non il più loco. Samu (Castillejo) è più pazzo di me. Con Samu e Brahim (Diaz) siamo sempre insieme, veniamo da Madrid, e adoriamo far gli scherzi agli italiani”. Ecco l’intervista integrale di Theo tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri