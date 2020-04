Tesser: “Pobega subito al Milan? Complicato, guardate Locatelli..”

NEWS MILAN – Lunga intervista rilasciata dal tecnico del Pordenone Attilio Tesser ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: ecco cosa ha detto sul centrocampista rossonero Tommaso Pobega, in questa stagione in prestito nel club friulano.

“È un ragazzo con grandi qualità e può fare una bella carriera. Non lo dico perché è un mio giocatore: per lui ogni allenamento è la partita, ha voglia di migliorarsi. E nel giro di poco troverà collocazione in un club di buon livello. Deve ancora crescere, ha tutti i mezzi per fare bene. Però… andare subito in una big è complicato. Guardate Locatelli, che all’inizio ha sofferto e poi al Sassuolo ha trovato il giusto ambiente per proiettarsi verso una grande carriera”, il pensiero dell’ex allenatore del Novara. Queste, invece, le parole del Premier Giuseppe Conte di ieri sera>>>

