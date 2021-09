Tesser: “Pobega? Pioli ci ha rinunciato a fatica. Al Milan lanciano i giovani”

Attilio Tesser, allenatore del Modena, ha parlato del passaggio di Tommaso Pobega dal Milan al Torino. Queste le dichiarazioni

Attilio Tesser, allenatore del Modena, ha parlato del passaggio di Tommaso Pobega dal Milan al Torino. Giusto un altro prestito o era già pronto? Ecco la risposta ai microfoni di 'TMW Radio': "Per me va bene anche al Torino, nell'idea di una crescita che sia sempre costante e graduale. Allo Spezia ha dimostrato di poter fare bene in Serie A e di saper anche segnare, ha la mentalità da grande calciatore: ogni allenamento per lui è come se fosse una partita. Ascolta sempre ciò che gli viene detto. Pioli sta lanciando giovani al Milan e penso ci abbiano rinunciato a fatica". Ecco le top news di oggi sul Milan.