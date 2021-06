Terim: “Sono molto contento che il Milan sia tornato in Champions”

Fatih Terim, ex allenatore de Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto

Fatih Terim, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Terim ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli: "Resto un amante del calcio italiano. Quando ci sono partite diurne, i miei assistenti mi avvertono e guardiamo qualunque partita di Serie A ci sia in quel momento nella nostra sala analisi a Florya. Sono molto contento che il Milan di Calhanoglu sia tornato in Champions in questa stagione. Un club leggendario che dovrebbe essere sempre al top. Sono molto dispiaciuto invece per le difficoltà della Fiorentina ma ho fiducia nel riscatto".