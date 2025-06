Teotino: “Modric? Prendiamo i cavalli di ritorno mentre Camarda non gioca…”

Intervenuto a Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato così del Milan e del possibile arrivo in rossonero di Luka Modric . Il giornalista ha sottolineato che l'arrivo del campione croato, vista l'età, potrebbe non donare nulla calcio italiano. Il tutto, mentre un giovane talento come quello di Francesco Camarda non riesce a trovare spazio tra i titolari del Milan . Ecco, di seguito, le parole di Teotino .

"Se continuiamo a prendere cavalli di ritorno dall'estero, poi non perdiamo più tempo a parlare della Nazionale però.. perché lo sappiamo: arrivano troppi giocatori che non danno niente al calcio italiano, e intanto un giovane talento, forte e di prospettiva come Francesca Camarda resta in panchina al Milan, non va bene".