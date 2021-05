Teocoli: “Pioli? Dovrebbe essere un po’ più cattivello” | News

Il comico Teo Teocoli, grande tifoso del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Stefano Pioli

Il comico Teo Teocoli, grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Teocoli ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero. Ecco cosa ha detto: "È un bravo allenatore, gli manca un successo internazionale. E forse è un po’ troppo educato, ogni tanto mi piacerebbe vederlo un po’ più cattivello... Non dico come Conte, eh...". Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>