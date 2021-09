Teo Teocoli: “Ibrahimovic è come Valentino Rossi. Ci regala felicità”

Teo Teocoli, attore e grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. In primo piano Ibrahimovic

Teo Teocoli, attore e grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Teocoli si è soffermato in particolar modo su Zlatan Ibrahimovic: "Mi spiace si sia fatto male e che probabilmente non ci sia domenica sera. I campioni come lui danno felicità a noi tifosi. Poi farà tre partite all'anno ma basta poco a noi tifosi per darci una gioia. Quando è entrato in campo lo stadio si è infuocato per darci una gioia in quei dieci minuti che entra in campo. Ha il carisma del grande campione. A 40 anni chissà quanti calci avrà preso. Maldini mi risponde sempre: Non sai quanti ne ho presi io in carriera… Io lo paragono a Valentino Rossi. È talmente importante la sua immagine, la sua presenza, la sua storia e i tifosi si accontentano. Sanno che c'è, che ti regala sempre una gara vera e magari un colpo da campione. E i Ibrahimovic è lo stesso. Sono i campionissimi che ti danno una gioia solo a guardarli e se poi basta vedere la sua esultanza, quello dello stadio, sembrava fosse esplosa una bomba. La gente ha bisogno di sognare e con Zlatan ci puoi ancora riuscire… Quando in campo e alza le braccia e fa Dio mi fa impazzire. Lo seguo da sempre, fin da quando era ragazzino".