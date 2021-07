Tecca: “Se Ibra starà bene, il Milan potrà fare meglio dell’anno scorso”

Massimo Tecca sottolinea l'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan: "Se starà bene, il Milan potrà lottare per grandi traguardi"

Il Milan prepara la prossima stagione sperando di avere Zlatan Ibrahimovic al top della forma. Massimo Tecca ha parlato proprio dell'importanza dello svedese per i rossoneri ai microfoni di Sky Sport 24, aggiungendo anche un commento sulle aspettative del club di via Aldo Rossi per la prossima Serie A .

Tecca prosegue poi parlando di Ibrahimovic: "Ha giocato il 50% delle partite dell'anno scorso, ma quest'anno deve fare di più nonostante l'età che avanza. Sappiamo che è reduce da un infortunio al ginocchio, ma deve essere la chiave del Milan. Abbiamo capito la sua importanza per i rossoneri, non solo per i gol ma anche per la capacità di trascinare i compagni".