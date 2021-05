Tecca: “Quinto posto non un fallimento. Atalanta? Il Milan può vincere”

Le ultime notizie sul Milan. Massimo Tecca ha analizzato il momento del Milan e la prossima gara dei rossoneri contro l'Atalanta

Massimo Tecca, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eventuale quinto posto finale da parte del Milan e del prossimo match contro l'Atalanta. Queste le sue parole. "Il quinto posto sarebbe una grande delusione ma non un fallimento. Il Milan ha fatto un ottimo campionato ma la rosa era inferiore ad altre squadre come Napoli, Juventus o Atalanta. Nella partita di ieri è mancato un leader come Ibrahimovic e si è visto nella mancanza di incisività in alcuni tratti della gara. Contro i bergamaschi sarà una partita molto difficile. L'Atalanta ha dichiarato le sue ambizioni, ovvero che punta al secondo posto. Se la giocherà, vuole molto di più di una qualificazione alla Champions League. Il Milan è molto più forte fuori che in casa e ha le risorse per vincere questa partita ma spaventa un po' la tenuta fisica e caratteriale della squadra". Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino